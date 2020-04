Foi confirmada no início da noite desta terça-feira (7), a morte de um paciente que estava internado no Hospital da Providência em Apucarana, com suspeita de coronavírus.

O homem de 62 anos, seria de Borrazópolis. Ele foi internado na madrugada de domingo, (5).

Segundo informações ele tinha histórico de acidente vascular cerebral (AVC), doença cardíaca e insuficiência renal.

A coleta de material foi feita e remetida para o Laboratório Central do Paraná e o resultado é aguardado.