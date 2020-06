Horários do comércio e mercados são estendidos; prestadores de serviços podem atender individualmente

A administração municipal acatou as decisões da Comissão Municipal de Enfrentamento do Coronavírus e flexibilizou os horários de abertura dos serviços essenciais, como supermercados, até às 21 horas e do comércio até às 19 horas. O objetivo é aumentar o horário de atendimento ao público evitando aglomeração de pessoas. As normas de higiene e o uso de máscaras continuam essenciais para o funcionamento dos estabelecimentos.

De acordo com o novo decreto, válido a partir de segunda-feira (8) , as atividades consideradas essenciais poderão funcionar entre 6 e 21 horas, de segunda a sábado. Nos domingos e feriados torna-se facultativo a abertura ao público com horário permitido das 6 às 13 horas. Fora desses horários o atendimento deverá ser somente delivery.

Para as atividades do comércio em geral, varejista e atacadista também houve flexibilidade no horário de atendimento ao público que poderá ser das 9 às 19 horas, de segunda a sexta-feira e das 9 às 13 horas aos sábados. Não será permitido o funcionamento via drive-thru fora do horário estabelecido de atendimento ao público.

Os bares, restaurantes, lanchonetes, pesqueiros e estabelecimento de entrega de produtos alimentícios seguem as normativas do decreto anterior com funcionamento apenas na parte interna, sem música ao vivo, telões e DJs, mesas com no máximo 4 pessoas e serviços somente por a La carte ou prato feito.

SERVIÇOS INDIVIDUAIS

Para os prestadores de serviços não essenciais fica recomendado que as atividades sejam preferencialmente por meio de home Office. Para as atividades presenciais, o atendimento pode ser retomado desde seja individualizado e respeitando todas as normas de higiene e segurança.

Fica permitido o atendimento para menores de 12 anos, de forma individual, para aulas de idiomas, músicas, apoios pedagógicos e atividades físicas.

Para as academias, centros de ginástica, hidroginástica, natação e afins o limite máximo é de 1 usuário a cada 25m². Cada usuário poderá permanecer no máximo 50 minutos no estabelecimento devendo ser respeitado o intervalo de 15 minutos entre a trocas de usuários para que seja realizada a higienização dos equipamentos.

FEIRAS

Está permitido o funcionamento com barracas das feiras livres em qualquer dia da semana. Todos devem utilizar máscaras e os feirantes luvas. Os produtos devem ser embalados em sacos plásticos e deverá se mantida a fita de isolamento ao redor da barraca.

ESPAÇOS PÚBLICOS

Continua permitida a realização de atividades nos espaços públicos como Parque da Pedreira (a pesca está proibida) e áreas externas do Centro Esportivo do Jardim Esplanada.

As bibliotecas municipais estarão abertas a partir de segunda-feira para que mediante agendamento ocorra a retirada de livros sendo proibida a permanência no local.

Igrejas, locais de cultos ou reuniões religiosas seguem as normativas do decreto anterior.

Para todas as atividades realizadas fora do ambiente domiciliar é obrigatório o uso de máscara.

SUSPENSOS

Permanecem suspensos o funcionamento e atendimento dos seguintes estabelecimentos: teatros e demais casas de eventos (chácaras, salões de eventos e afins), realização de eventos sociais, galeria de compras, obras de construção civil privadas com mais de 15 trabalhadores envolvidos na sua execução. Também permanece proibida a hospedagem, no setor hoteleiro, de pessoas vindas do exterior ou de municípios com casos confirmados de corona vírus.