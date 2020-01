Idosa é agredida a pauladas ao defender o marido durante assalto

Uma idosa de 68 anos, foi agredida a pauladas durante uma tentativa de assalto na casa dela na noite de sábado (4) em Maringá na Avenida Tuiuti no bairro Vila Morangueira, proximidades do Colégio Estadual Branca da Mota, o suspeito foi preso em flagrante, de acordo com a polícia militar o criminoso invadiu a casa por volta das 20h40, momento este em que o esposo da vítima fechou o bar de propriedade da família que fica em frente à sua residência, o dono do bar foi rendido já no quintal da casa pelo criminoso que armado com pedaço de madeira passou a fazer ameaças para que ele entregasse o dinheiro, a esposa da vítima a dona Maria Leonice de Jesus, 68 anos, viu a situação e tentou ajudar o marido foi neste momento que o ladrão passou a bater com pedaço de pau na cabeça de Maria. A polícia militar foi acionada e quando chegou ao local encontrou a vítima com sangramento na cabeça, a equipe acionou o serviço de atendimento de emergência o SAMU, ela foi levada para o hospital universitário após o fato o criminoso fugiu sem levar nada.

Prisão do suspeito:

Equipes da Rotam durante buscas no bairro localizaram o suspeito a quatro quadras do local do crime, o homem acusado estava perto de um ponto de circular bebendo cerveja, o suspeito negou o crime porém uma testemunha fez reconhecimento presencial e reconheceu sem sombra de dúvidas que se tratava do suspeito, diante dos fatos o homem foi encaminhado para a 9ª subdivisão policial SDP de Maringá, a onde deve responder por roubo tentado.

Plantão Maringá.com