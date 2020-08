Incêndio destrói residência e tapeçaria no Centro em Mandaguari

Na noite deste sábado (15), por volta das 22h, um incêndio foi registrado em Mandaguari, localizada na Rua Renê Tácolla nas proximidades do Pelotão da Polícia Militar.

Segundo informações o incêndio teria se iniciado nos fundos de um prédio onde funcionava a Tapeçaria do Baiano, na residência de uma senhora que não teve o nome divulgado, vizinhos relataram que ouviram o cachorro da idosa latindo desesperadamente, e uma fumaça fora do normal. Verificando a residência, confirmaram que se tratava de um incêndio, logo ajudaram a idosa a sair da casa, e retiraram o cachorro, com algumas queimaduras, e foi socorrido pelo Veterinário Drº Gustavo Monteiro.

Já a idosa não sofreu nenhuma queimadura, porém inalou muita fumaça e precisou do atendimento de uma equipe do Samu.

A equipe do Corpo de Bombeiros teve dificuldades em combater as chamas, sendo necessário a presença de outra equipe dos Bombeiros de Jandaia do Sul, do caminhão pipa da Defesa Civil, e um caminhão pipa da Prefeitura de Mandaguari, sendo 5 caminhões pipa no total. A preocupação era combater as chamas para que não atingissem as residências ao lado, já que a tapeçaria e a residência ficaram completamente destruídas. Equipe da Polícia Militar também auxiliaram no combate às chamas. Alguns moradores, reclamaram da demora da equipe do Corpo de Bombeiros para chegarem ao local.

As chamas foram controladas, e não chegou atingir nenhum residência vizinha. Nenhuma informação do que poderia ter ocasionado o incêndio foi divulgada pelos Bombeiros.

Mandaguari News. Foto Walece.