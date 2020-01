Índice de infestação de larvas do Aedes aegypti preocupa

Dados da Secretaria de Saúde de Mandaguari revelam que algumas regiões do município têm alto índice de infestação e risco de surto para dengue, zika e chikungunya, o que indica a necessidade de intensificar as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças. Existem casos da infestação chega a 16,3%, sendo que o mínimo preconizado pela OMS – Organização Mundial de Saúde, é de 1%.

Os números são do primeiro Levantamento Rápido de Índices de Infestação pelo Aedes aegypti (LIRAa), divulgado no último sábado, dia 11 de janeiro. “Diante deste quadro, a eliminação de focos do mosquito é principal objetivo em ações que devem ser planejadas envolvendo todas secretarias municipais”, ressaltou no final de semana o diretor da Secretaria de Saúde, acrescentando que “não basta apenas ação do poder público, mas a efetiva participação da população para eliminar os atuais e prevenir o aparecimento de novos focos em nossa cidade”.

A situação é mais preocupante porque dentre os 30 municípios da Amusep – Associação dos Municípios do Setentrião paranaense, 10 estão com epidemia de dengue e óbitos já foram registrado no Estado.

O maior índice da cidade foi registrado na região do Jardim Esplanada, com 16,3%, seguida da regiões do Jardim Progresso e do Jardim Boa Vista, que apresentaram índices de 6,18% e 5,28%, respectivamente.

PREVENÇÃO

Prevenir é a melhor forma de evitar a dengue, zika e chikungunya. A maior parte dos focos do mosquito está nos domicílios, assim as medidas preventivas envolvem o nosso quintal e também os dos vizinhos.

É simples e rápido combater o Aedes aegypti, siga essas dicas:

Garrafas PET e de vidro: As garrafas devem ser embaladas e descartadas corretamente na lixeira, em local coberto ou de boca para baixo.

Lajes: Não deixe água acumular nas lajes. Mantenha-as sempre secas.

Ralos: Tampe os ralos com telas ou mantenha-os vedados, principalmente os que estão fora de uso.

Vasos sanitários: Deixe a tampa sempre fechada ou vede com plástico.

Piscinas: Mantenha a piscina sempre limpa. Use cloro para tratar a água e o filtro periodicamente.

Coletor de água da geladeira e ar-condicionado: Atrás da geladeira existe um coletor de água. Lave-o uma vez por semana, assim como as bandejas do ar-condicionado.

Calhas: Limpe e nivele. Mantenha-as sempre sem folhas e materiais que possam impedir a passagem da água.

Cacos de vidros nos muros: Vede com cimento ou quebre todos os cacos que possam acumular água.

Baldes e vasos de plantas vazios: Guarde-os em local coberto, com a boca para baixo.

Plantas que acumulam água: Evite ter bromélias e outras plantas que acumulam água, ou retire semanalmente a água das folhas.

Suporte de garrafão de água mineral: Lave-o sempre quando fizer a troca. Mantenha vedado quando não estiver em uso.

Falhas nos rebocos: Conserte e nivele toda imperfeição em pisos e locais que possam acumular água.

Caixas de água, cisternas e poços: Mantenha-os fechados e vedados. Tampe com tela aqueles que não têm tampa própria.

Tonéis e depósitos de água: Mantenha-os vedados. Os que não têm tampa devem ser escovados e cobertos com tela.

Objetos que acumulam água: Coloque num saco plástico, feche bem e jogue corretamente no lixo.

Vasilhas para animais: Os potes com água para animais devem ser muito bem lavados com água corrente e sabão no mínimo duas vezes por semana.

Pratinhos de vasos de plantas: Mantenha-os limpos e coloque areia até a borda.

Objetos d’água decorativos: Mantenha-os sempre limpos com água tratada com cloro ou encha-os com areia. Crie peixes, pois eles se alimentam das larvas do mosquito.

Lixo, entulho e pneus velhos: Entulho e lixo devem ser descartados corretamente. Guarde os pneus em local coberto ou faça furos para não acumular água.

Lixeira dentro e fora de casa: Mantenha a lixeira tampada e protegida da chuva. Feche bem o saco plástico.