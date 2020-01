Indivíduo é preso após agredir amásia e ferir adolescente com faca

Ocorrência foi registrada na Rua Pastor Getter Ribeiro de Castro, no Jardim Esplanada.

Às 21h30 de domingo (12) a solicitante relatou a Polícia Militar que seu amásio de 44 anos encontrava se transtornado e embriagado dentro de casa, passou a ofende-la e posteriormente pegou uma faca e com um golpe feriu a mão do seu filho de 14 anos e a agrediu.

A mulher tentou proteger os filhos, mas não conseguiu, vindo a sofrer lesão no nariz e nos lábios.

Quando os policiais chegaram ao local, o agressor estava trancado dentro de casa.

A equipe acalmou os ânimos do agressor e deu voz de prisão ao mesmo, sendo encaminhado as partes para a cadeia pública de Mandaguari para as providências cabíveis.