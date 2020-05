Indivíduo é preso após manter avó mãe e irmã presas em Jandaia

Um homem foi preso pela Polícia Militar de Jandaia do Sul na tarde desta sexta-feira (15) no Jardim Universitário.

Segundo a PM, ele mantinha a avó a mãe e a irmã presas na casa e as ameaçava de morte.

Após solicitação informando que uma mulher havia jogado um bilhete em via pública pedindo socorro a seu vizinho dizendo que seu neto estava louco, que poderia atentar contra a sua vida e as pessoas no interior da residência, a equipe policial militar deslocou até o endereço, onde pela janela do quarto as mulheres estava pedindo socorro, pois relataram que estavam presas no quarto.

De imediato a equipe policial conversou com o rapaz, que estava na sala onde foi solicitado que ele abrisse a porta da cozinha que foi acatado de imediato, sendo realizado busca pessoal porém, nada de ilícito foi encontrado.

A mãe do rapaz disse que houve um desentendimento com seu filho por motivos fúteis, e que na sequencia, foi agredida por ele com socos e empurrões, já a sua filha informou que recebeu um chute na perna direita causando um pequeno hematoma.

As vítimas relataram que durante a situação de cárcere, o autor havia pegado e escondido os aparelhos celulares, para que não fizessem nenhum tipo de contato externo, que diante do interesse em representação das vítimas foi dada voz de prisão, onde foi empregado o uso de algemas para preservar a integridade física do autor como também da equipe policial.

A equipe da Defesa Civil prestou apoio na ocorrência, mas o autor recusou qualquer tipo de atendimento.

O indivíduo foi preso e encaminhado a delegacia.