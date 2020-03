Indivíduo é preso após roubo de moto em Mandaguari

Na tarde de domingo (15) a Polícia Militar de Mandaguari foi até a Rua Octavio Eugenio Vinholi onde houve o roubo de uma motocicleta.

A vitima, de 67 anos relatou que estava na frente do centro esportivo do bairro Jardim Esplanada, quando foi abordado pela pessoa de m h d, e outro homem não identificado que tomou a chave de sua moto vindo a desferirem chutes na vitima, deixando este caído ao chão.

A moto foi levada até a esquina onde foi entregue a outra pessoa onde juntamente com o outro agressor deixaram o local tomando rumo ignorado.

A vítima indicou que o autor estaria em sua casa a alguns metros do local do fato onde a equipe foi ate o local e localizou “M”, que quando solicitado que este esclarecesse os fatos a equipe policial e indicasse o local da motocicleta, o mesmo tentou fugir da equipe sendo necessário uso de técnica de imobilização e uso de algemas conforme sumula vinculante 11 do STF tendo em vista risco de fuga do autor e resguardo da integridade física da equipe.