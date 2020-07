Indivíduo é preso em Jandaia após participar de roubo em Kaloré

Relatório da Polícia Militar

Jandaia do Sul 21h40min Natureza Furto Qualificado Endereço Br 369 ( Trevo de acesso a cidade de Jandaia do Sul) Preso MASCULINO – 29 ANOS

Esta equipe recebeu informações do COPOM de que acabara de ocorrer um furto qualificado na cidade de Kaloré, e que o veículo usado poderia ser um veículo Gol ou Pálio de cor escura, e que poderia ter pego sentido a cidade de Jandaia do Sul com os objetos furtados em seu interior.

A equipe policial de Jandaia do Sul já deslocou sentido a um dos trevos da cidade, quando visualizou um veículo Fiat Pálio de cor escura, que ao avistar a viatura se evadiu, sendo iniciado acompanhamento tático quando em alguns metros, em uma curva, o veículo veio a colidir em um barranco e os dois ocupantes se evadiram em meio a uma mata.

A equipe policial da cidade de Cambira foi em apoio e após o cerco veio a localizar um dos envolvidos com as vestes rasgadas e um ferimento na região frontal devido a colisão do veículo.

Foi dada voz de abordagem e, em revista pessoal foi encontrado em um dos bolsos algumas bijuterias que teriam sido furtadas do local, sendo assim dado voz de prisão ao mesmo.

As equipes CPU e Rotam também foram em apoio no intuito de encontrar o outro envolvido, porém sem êxito. Em consulta pelo sistema foi verificado várias passagens pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e furto e como consta no Alvará de soltura nº————–, o mesmo deve se recolher em sua residência ou albergue às 22 horas.

O veículo usado se tratava de um Pálio da cidade de Paiçandu, que em revista foi encontrado uma porção de substância análoga a maconha e os pertences que foram recuperados e encaminhados junto com o veículo e o autor para a delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

Reportagem André Amaral