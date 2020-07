Indivíduo embriagado e lesionado vai para no PAM

A equipe da Polícia Militar de Mandaguari foi solicitada pela equipe do pronto atendimento municipal às 2h20 da madrugada deste sábado (11) para que fosse registrado boletim de ocorrência de um paciente de 52 anos que acabara de dar entrada com lesões oriundas de vias de fato. No local a equipe identificou que a vitima se tratava de “C”onde o mesmo aparentava estar bastante embriagado e não soube dar detalhes sobre a origem de suas lesões, dizendo apenas que havia se “desentendido em um bar”.

A vitima apresentava lesões na face.