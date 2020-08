Indivíduo invade residência e quebra objetos. Vítima se trancou no quarto.

A ocorrência foi registrada Pela Polícia Militar de Mandaguari às 2h20 da madrugada deste domingo (16) na Rua Luiz Trintinalha, Conjunto Ernesto Trolezzi.

A equipe policial foi solicitada, onde segundo informações da vítima de 69 anos, um individuo invadiu sua residência vindo a quebrar vários objetos. No local em contato com a mesma, informou a equipe que o tal individuo arrombou a janela da sala vindo a quebrar o vidro e, em seguida, jogou sua televisão no chão, danificou alguns armários, quebrou o ventilador e um filtro de louça.

A vítima se trancou no quarto com medo do autor após ameaças verbalmente sofridas. Foi realizado patrulhamento com intuito de localizar o autor, porém sem êxito.