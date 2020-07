Indivíduos vandalizam viveiro municipal e assaltam caseiro em Jandaia

Ocorrência registrada às 04h30 da madrugada de quarta-feira (29) na Rua Roberto Rezende Chaves (Viveiro Municipal) em Jandaia do Sul.

Após solicitação via 190, onde o solicitante informava que ao chegar para trabalhar no Viveiro Municipal para trabalhar se deparou com o caseiro todo machucado. Os policiais foram ao local onde xxxx relatou que por volta das 4h estaria dentro de um cômodo que está anexo ao prédio principal, que dois homens arrombaram a porta e desferiram um golpe de faca que acertou sua mão esquerda, subtraindo uma certa quantia em dinheiro em espécie e documentos diversos, não sabendo precisar maiores detalhes quanto as características dos autores.

Foram quebrados diversos vidros dos prédios que fazem anexo, bem como reviraram uma betoneira, um carrinho de mão e quebraram uma manilha de concreto. Já em outro cômodo de ferramentas tentaram colocar fogo, queimando a porta principal.

Segundo a PM, a vítima recusava atendimento médico, mas depois de muita conversa se prontificou acompanhar o seu irmão para avaliação médica no PAM.