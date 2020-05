INFLUENZA: Iniciada vacinação de adultos de 55 a 59 anos e professores

A Secretaria de Saúde de Mandaguari iniciou nesta segunda-feira, 18 de maio, mais uma etapa da terceira fase de vacinação contra a Influenza. A prioridade agora é para adultos de 55 a 59 anos de idade e professores das escolas públicas e particulares.

A imunização de adultos continua sendo realizada na Unidade Básica de Saúde (UBS) dos Cinco Conjunto, enquanto as crianças estão sendo vacinadas nas unidades dos jardins Boa Vista e Esplanada.

DEMAIS GRUPOS – A secretaria informa ainda que os demais grupos que ainda não tomaram a vacina contra a gripe, continuarão sendo atendidos nas três unidade.

DRIVE THRU – E na próxima quarta-feira, dia 20 de maio, das 08h45 às 11h30, será realizada vacinação no sistema drive thru, em que a vacina é aplicada sem que a pessoa sai do veículo. Será na Rua Pedro José de Andrade (atrás da Prefeitura).