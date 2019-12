Equipes do SAMU e Defesa Civil de Jandaia do Sul resgataram um homem que estava dentro de um riacho com sintomas de embriaguez na tarde desta segunda-feira (30) na região da Vila Rica, nos fundos da chácara do Vinholi. Ele estava em um local de difícil acesso e próximo a um local onde existe um “poço” bastante profundo.

O indivíduo foi encaminhado ao PAM sem ferimentos.