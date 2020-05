Jovem atingida por disparos de arma em Jandaia faleceu

Beatriz Sabrina Valério da Silva, de 16 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu após ser encaminhada ao Hospital da Providência depois de ser atingida por três tiros na noite de ontem (30) no Jardim Esmeralda

Ela e outras duas pessoas deram entrada no PAM de Jandaia do Sul por volta das 19h30 com ferimentos por arma de fogo. As vítimas comemoravam o aniversário de uma criança.

Segundo informações um indivíduo que estava em uma motocicleta efetuou os disparos. A Polícia procura pelo suspeito que já teria sido identificado.

Consta no relatório da Polícia Militar

Após solicitação via 190 que informava estar no local acima citado e que haveriam três pessoas feridas por disparos de arma de fogo, a equipe iniciou o deslocamento quando o Copom repassou que as vítimas já estariam no PAM de Jandaia do Sul.

A equipe dirigiu-se até o PAM, onde a equipe médica reportou que o Sr. _ havia sido alvejado com um disparo no tórax e na bacia, o Sr. _ havia sido alvejado no braço direito, e a Srta. __ alvejada no abdome, na perna direita e de raspão no dorso.

Como havia uma comoção grande de populares, foi solicitado apoio da equipe de Cambira e do CPU para maior segurança da equipe médica e policial.

Posteriormente as vítimas foram encaminhadas para o Hospital da Providência em Apucarana para maiores cuidados médicos. A equipe prestou apoio à equipe da Polícia Civil e da P2 em diligências onde foi constatado dois projéteis deflagrados no local do crime, que foram apreendidas e entregues para que a Polícia Civil tomasse as providências cabíveis.

As pessoas presentes souberam informar apenas que seria a um atirador e que o mesmo trajava bermuda, blusa preta e máscara.