Jovem é atingido por dois tiros durante réveillon em Jandaia

A Polícia Militar foi acionada às 23h55 de terça-feira (31) na Praça do Café, onde as famílias de Jandaia comemoravam o réveillon e um indivíduo havia sido vítima de dois disparos de arma fogo, sendo socorrido e encaminhado ao PAM (pronto atendimento municipal) de Jandaia do Sul, e que no local foi localizado ao “chão”, um projétil “intacto” de possivelmente uma arma de fogo de pequeno porte de calibre não identificado, sendo recolhido pela “equipe Rotam” que se encontrava no local do evento.

Os policiais foram ao PAM, onde a vítima de 21 anos estava em atendimento, que segundo o médico, foi atendido com duas perfurações, sendo uma delas na perna esquerda altura da cintura, e outra perfuração nas costas, ficando o projétil alojado próximo a coluna vertebral.

A vítima informou a equipe policial que o autor dos disparos seria um indivíduo que estaria lhe devendo a quantia de R$500,00 que além de se recusar a quitar tal dívida, efetuou os disparos e em seguida se evadiu do local tomando rumo ignorado.

O jovem foi encaminhado ao Hospital da Providência de Apucarana, e o projetil apreendido e entregue na delegacia de Jandaia do Sul para as devidas providências.

Mais tarde, por volta das 0h30 uma pessoa foi atingida por um golpe de faca.

Segundo a Polícia Militar, a pessoa de xxxxxxxxxx 20 anos, estava junto de seus familiares nas proximidades onde ocorria uma festa com som automotivo em comemoração à virada de ano. Momento em que um rapaz passou por e desferiu um golpe de arma branca (faca) em sua perna direita (coxa) e saiu correndo. A pessoa de xxxxxxxxxxxxxxx, o qual se encontrava com a vítima xxxxx informou a equipe que visualizou quem havia desferido o golpe, sendo este a pessoa de xxxxxxxxxxx.

O rapaz foi encaminhado ao hospital pela ambulância do Samu. Fora realizado diligências no local no intuito de localizar o autor da lesão, no entanto não fora encontrado.

Os nomes não foram divulgados pela PM.