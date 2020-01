Pedro Martins, de 27 anos, foi morto com aproximadamente 30 tiros de pistola na noite de sábado (11). Ele era funcionário de uma tabacaria e no momento do crime, estava no caixa do estabelecimento.

Testemunhas disseram a Polícia que após os disparos, os atiradores teriam entrado em um Golf de cor branca.

Segundo a Polícia, o jovem, que era bastante conhecido na cidade, não tinha antecedentes criminais.

A Polícia Civil conta com imagens de câmeras de segurança na investigação do crime.