Jovem morre em confronto com a PM de Sarandi

Um Jovem de 29 anos é morto após confronto com a PM em Sarandi, o rapaz de 29 anos identificado como Reinaldo Lucas de Oliveira Silva, veio a óbito após confronto com a polícia militar da cidade de Sarandi, o caso aconteceu na noite de sábado (4) Rua Nova Londrina, no conjunto Bela Vista. De acordo com a polícia uma equipe foi até o local para apurar uma denúncia anônima de que um rapaz estaria andando armado, quando os policiais chegaram Silva que estava armado, segundo a PM com um revólver calibre 22 teria reagido abordagem, e a polícia revidou, o jovem morreu no local após receber atendimento médico Silva tinha segundo a polícia antecedentes criminais por furto, roubo e porte de arma.