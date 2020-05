Jovem que conduzia motociclista com placa de Mandaguari é encontrado morto próximo a Marialva

Na madrugada dessa quinta-feira (21) a Polícia Rodoviária Federal, foi acionada para verificar uma ocorrência de um acidente próximo à Rodovia BR 376, entre as cidades de Sarandi e Marialva.

No local foi localizado uma motocicleta com placa da cidade de Mandaguari, e um corpo do sexo masculino próximo à beira de um tubo de concreto, a equipe de criminalística foi acionada e também o IML que removeu o corpo para Maringá. Acredita-se que o motociclista que conduzia uma Titan, tenha se acidentado na madrugada quando seguia sentido Marialva, a vítima apresentava várias lesões pelo corpo possivelmente decorrentes do acidente, o jovem foi identificado como Pedro Augusto Tazawa Mem de 23 anos.

Foto: Repórter Corujão.