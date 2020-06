Sábado (13), Por volta de 15h, o socorro foi acionado para atender uma ocorrência de capotamento na Estrada Vitória de São Pedro, zona rural de Mandaguari

Lincoln Luiz Farinelli, 25 anos, acabou sofrendo um acidente com seu kart apos perdeu o controle do conduzido em uma curva.

O socorro teve de retirar o jovem que ficou preso nas ferragens do conduzido, Farinelli, sofreu escoriações foi encaminhado pelo helicóptero do Samu, ao Hospital Santa Rita, em Maringá, com suspeita de fratura em ombro.