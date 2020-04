Ladrão teria ateado fogo em moto após não conseguir levá-la

Na madrugada deste domingo (12) a equipe foi informada pelo solicitante, morador da Rua João Xavier no Jardim Brianez, que o mesmo adentrou sua residência por volta de meia hora, e que ao retornar a sua motocicleta Honda CBX 150, de cor vermelha, havia desaparecido.

Que ao sair para procurar, encontrou a cerca de 50 metros do local o veículo em questão pegando fogo.

O solicitante acionou juntamente com a equipe PM, o corpo de bombeiros para conter o incêndio. Foi observado que o veículo encontrava-se com o miolo de chave estourado decorrente a tentativa do furto e do evento em questão resultou em grande dano ao veículo, tendo ficado sem queimar apenas o motor e o carburador.

A equipe policial realizou patrulhamento nas imediações, porém até o momento não localizou nenhum suspeito.