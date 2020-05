Conforme a PM, o solicitante relatou que três indivíduos foram até o local por volta de 0h50 deste domingo (24) e anunciaram o roubo, cada um deles armado com uma pistola e com blusas de moletom com toca na cabeça, dificultando a identificação, e se evadiram sentido ao Supermercado Cidade Canção pela Rua Manoel Antunes Pereira.

A equipe policial realizou patrulhamento nas imediações porém os suspeitos não foram localizados.

Foi levado um celular Samsung J7 e dinheiro.