Lesão corporal no Esplanada

Ocorrência atendida pela Polícia Militar às 6h30 de sexta-feira (14) no Jardim Esplanada.

A equipe foi acionada no PAM de Mandaguari, onde segundo informações havia dado entrada uma pessoa vítima de lesão corporal. No local relatou que nesta madrugada foi vítima de agressão de seu marido, segundo a vitima as agressões ocorreram pois ela e seu marido tem uma dívida de drogas. “A”, de 27 anos, possuía diversas escoriações e hematomas pelo corpo causadas durante as agressões. A vítima foi orientada.