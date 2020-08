Levaram TV, dinheiro e canário de residência no Esplanada

Ocorrência atendida pela Polícia Militar às 8h15 de terça-feira (11).

A equipe policial foi acionada via 190 a comparecer na Rua Nilo Cairo, Jardim Esplanada, onde foi informada pela senhora “M” que esta havia saído há aproximadamente uma hora de sua casa, e que ao retornara verificou que haviam arrombado o cadeado que trancava a porta, utilizando-se de um martelo, e de dentro da residência foi furtado uma TV, um canário e R$ 400,00.

O autor do furto foi “direto” aonde estava escondido o dinheiro, sem revirar demais objetos na residência. A vitima foi orientada sobre os demais procedimentos.

Outra ocorrência. Levaram botijão de gás

Às 12h no Jardim Delgado, a equipe policial foi acionada onde segundo a solicitante, ela havia visualizado um homem dentro da residência ao lado da sua, primeiramente ela fez contato com a moradora da casa que relatou que esse homem não seria morador da residência, posteriormente ela fez contato via 190. No local a equipe adentrou a residência e verificou que a porta estava arrombada e os cômodos todos revirados. A vítima relatou que do local foi furtado um botijão de gás.

A equipe policial realizou patrulhamento, mas não localizou nenhum suspeito.