Lions clube de Mandaguari da posse a 13 novos associados

Nas crises surgem as oportunidades, com este pensamento, o Lions Clube de Mandaguari deu posse, nesta quarta-feira(27/05), a 13 novos associados, na modalidade virtual, utilizando-se de uma plataforma de videoconferência, com a participação do atual casal Governador do Distrito LD-6, Gilberto São João e Eliana, do casal 1º Vice-governador Ari Stroher e Suely, do 2º Vice-Governador Marcos Vinicius Pesenti e ainda do candidato a 2º vice-governador Luiz Guilherme Turchiari.

A Assembleia foi conduzida pelo presidente do Clube de Mandaguari, Eron Barbiero, contando com a presença dos membros da Diretoria, dos padrinhos e ainda do 1º Vice-presidente do Lions Clube de Santa Fé. A solenidade de posse por se tratar de um momento muito especial, foi conduzida pelo Governador Gilberto São João, que seguiu o protocolo de Lions Internacional.

Na sequencia o presidente do Lions Clube de Mandaguari, deu as boas-vindas, aos 13 novos associados: Diego Rafael Nascimento, Anne Ellen Ricardo Bento Nascimento, Karina Estefanuto Amado, Jesuel Ávila Júnior, Alisson Ravan Lopes Barbosa, Thiago Henrique Lucas, Karen Fernanda Oliveira, Reginaldo Aparecido Moraes, Rosana da Silva, João Carlos Benelli, Rosa Aparecida Pavani Benelli, Marcos José Fontes e Claudia Aparecida Costa Fontes, os quais foram escolhidos pelas suas posições de destaque e liderança na comunidade de Mandaguari.

Os Lions Clube, é a maior instituição de serviços voluntários a nível mundial e neste momento de grave pandemia do Covid-19, ganha mais 26 mãos para enfrentar o sofrimento das pessoas e trazer esperança na superação desta fase e de um futuro melhor e mais solidário.