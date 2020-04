Lions clube preocupado com a falta de UTIis e respiradores

O 1º Vice-Governador do Distrito LD-6 do Lions Internacional, Ari Stroher, que também é Vice-prefeito de Mandaguari, visitou na última sexta-feira, 24/04, a indústria Vicentinos Eletric, de Marialva, de propriedade de Valdecir Vicentin do Lions Clube de Marialva, para conhecer os respiradores a custo baixo que ele está fabricando e que são peça muito importantes neste período de Pandemia do Covid-19.

Ari Stroher estava acompanhado, por Eron Barbiero,que é Presidente do Lions Clube de Mandaguari, também Enfermeiro e Vereador, da Vereadora Marcia Serafine que também é Enfermeira, do Médico Doutor José Carlos de Andrade, do Hospital Cristo Rei de Mandaguari e do Ex-Governador do Lions e articulador desse encontro, Nestor José Ribeiro Filho.

Os presentes ficaram positivamente impressionados com o funcionamentodo respirador, conforme apresentação feita pelo proprietário da empresa Vicentinos, Valdecir. O médico Doutor José Carlos, frisou tratar-se de um equipamento simples, funcional e a um preço infinitamente inferior ao importado da China, por exemplo.

A preocupação do Lions e dos profissionais da saúde, é com a provavel falta de UTIs com respiradores em Mandaguari e Regiao, o que poderá colapsar o sistema de saúde quando vier o pico da doença do coronavirus. Este respirador de baixíssimo custo, poderá ser uma chavepara suprir esta falta.

Ari Stroher cumprimentou ao proprietário da empresa e Leão Valdecir, que na realidade esta prestando um grande serviço humanitário, sem pensar no lucro fácil, mas sim em apresentar uma solução para este período crítico, quando a maioria das empresas estão na contramão, aviltando os preços de equipamentos similares, tornando quase proibitivo a sua aquisição.

Ao final da visita, os presentes ficaram muito satisfeitos e com a certeza que se abriu uma alternativa muito importante para mitigar os efeitos do Covid-19.