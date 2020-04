Lions viabiliza doação de máscaras de proteção

Visando colaborar com este momento crítico, de falta generalizada de Equipamentos de proteção para os profissionais de saúde, que lidam com o COVID-19, O Lions de Mandaguari fez a doação, inicialmente, de 50 mascaras de proteção facial/EPIs – Equipamento de Proteção Individual, fabricados e doados pela ASSOCIAÇÃO DAR A MAO, de São João do Ivaí/PR, com apoio do Lions Clube Internacional, sendo 25 unidades para a Secretaria Municipal de Saúde e 25 unidades ao Hospital Cristo Rei.

ENTREGA

A entrega dessas mascaras, aconteceu na data de hoje (13/04) as 10:30 em frente ao Hospital Cristo Rei, as 11h15, em frente a Secretaria Municipal de Saúde. Participaram da entrega Ari Stroher, que é o primeiro Vice-Governador do Lions Internacional, Distrito LD-6 e também Vice-Prefeito de Mandaguari, acompanhado da esposa Suely, do presidente do Lions local, Eron Barbiero, dos proprietários do Hospital Cristo Rei, Doutores Jose Carlos de Oliveira e Leandro de Oliveira. Pela Secretaria Municipal da Saúde, receberam as máscaras, a Secretaria da Saúde Deise Dayane Vernillo e o Diretor Adriano Borges.