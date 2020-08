Lojas Americanas de Mandaguari é arrombada

Ocorrência atendida pela Polícia Militar às 7h35 de segunda-feira (10) na Avenida Amazonas.

A equipe policial foi solicitada pela supervisora de vendas da “Lojas Americanas” a qual relatou que ao chegar para trabalhar e abrir a loja notou uma bagunça no estabelecimento, diante disso ela optou por sair do local e aguardar a chegada da Policia.

No local foi verificado um arrombamento no teto, bem como várias portas internas e armários danificados. Nas câmeras de monitoramento do local foi possível visualizar um individuo que vai em direção ao equipamento e muda seu foco para o chão, não sendo possível visualizar sua ações posteriores.

Até o momento da confecção do boletim, os funcionários relataram não sentir falta de nenhum objeto, sendo orientados aos procedimentos cabíveis.

Foram realizados patrulhamentos, porém nenhum suspeito foi localizado.