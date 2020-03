Londrina confirma o primeiro caso de coronavírus

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) confirmou, no início da noite desta terça-feira (17), o primeiro caso do novo coronavírus em Londrina. A paciente é uma mulher, de 52 anos, que esteve na Itália. Os sintomas começaram no dia 6 de março, ainda durante a viagem. Ela retornou à cidade em 9 de março, acompanhada do marido, ficando em isolamento até o dia seguinte, quando buscou atendimento particular e não foi classificada suspeito. Porém, ao procurar outro médico, foi solicitado o exame para coronavírus.

A paciente esta em isolamento domiciliar. O exame do marido deu negativo.