Mais um grave acidente registrado pela PRF em Paranavaí

Duas pessoas morreram, outras duas saíram gravemente feridas

Por volta das 07h da manha de hoje (20), no km 90 da BR 376, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados para atender um grave acidente de trânsito, envolvendo dois veículos e uma carreta bitrem.

Segundo levantamento realizado no local, um veículo Audi A3 que seguia sentido Nova Londrina a Paranavaí, tentou fazer uma ultrapassagem em local proibido pela sinalização, (faixa dupla contínua), quando colidiu frontalmente contra o veículo Ford Edge, que seguia sentido Paranavaí a Nova Londrina.

Com o impacto, o veículo Edge foi arremessado para a faixa contrária, sentido Paranavaí, sendo violentamente atingido por uma Scania Bitrem que seguia nesse sentido, arrastando-o por mais de 40 metros.

Dentro do veículo Audi estavam a condutora, uma moça de 28 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. No banco do passageiro estava sua mãe, uma senhora de 49 anos, que sofreu ferimentos graves.

Já no veículo Edge, o condutor de 65 anos também não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Sua esposa que o acompanhava, uma senhora de 62 anos, sofreu ferimentos graves.

As vítimas foram socorridas pelo helicóptero do SAMU para hospitais da região.

O Condutor da carreta bitrem não se feriu. Ele foi submetido voluntariamente ao teste de alcoolemia que não apontou a ingestão de bebidas alcoólicas.

A pista ficou totalmente interditada por mais de 4 horas, sendo liberada uma das faixas somente após as 10h, devido a necessidade de desencarceramento de uma das vítimas e a remoção dos veículos.

Equipes da PRF, socorristas do SAMU, bombeiros e IML compareceram no local para registros, socorro, desencarceramento e remoção dos corpos, respectivamente.

Este é o segundo acidente com morte em menos de 10 dias naquela região. O outro ocorreu no km 88 no dia 13 deste mês.

Ambos tiveram como causa a ultrapassagem proibida por um dos veículos.

A PRF fará o Boletim de Acidente de Trânsito e o encaminhará à Autoridade Policial.