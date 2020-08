A Polícia Militar de Mandaguari, juntamente com o Conselheiro da Comunidade, Fábio Macedo Da Silva, “Fabio Bala” realizaram o cumprimento de dois mandado de prisão, um contra um homem de 50 anos localizado no Jardim Oásis, e outro no cinco Conjuntos contra a um homem de 27 anos.

Ambos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Cadeia Pública de Mandaguari, onde ficam a disposição da Justiça.