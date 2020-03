Mandaguari conquista bons resultados do Festival paranaense de Xadrez

O Clube de Xadrez de Mandaguari, com apoio do Departamento de Esportes da Prefeitura, obteve bons resultados na fase final do festival paranaense da modalidade, disputada em São José dos Pinhais. O maior destaque da equipe foi Kauê Ricci Vieira dos Santos, vice-campeão na Blitz Sub-12.

Esta é considerada a maior competição das categorias Sub 6 a Sub 18. A organização do evento está a cargo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de São José dos Pinhais, numa promoção é da Federação de Xadrez do Paraná.

Confira os resultados dos mandaguarienses em cada uma das categorias disputadas:

BLITZ

SUB – 12 / MASCULINO

KAUÊ RICCI VIEIRA SANTOS – 2° LUGAR VICE CAMPEÃO DO PARANÁ

SUB – 14 / MASCULINO

IGOR TADASHI OSANAI MIAMOTO – 20° LUGAR

PEDRO MANOEL SIQUEIRA – 23° LUGAR

SUB – 16 / MASCULINO

DERCILIO SANTANA JUNIOR 17° LUGAR

SUB – 16 / FEMININO

MARIA GABRIELA BRENSIS 8° LUGAR 🏅

KEDMA CAROLINE RISSI FERTUNANI 13° LUGAR

CLÁSSICO

SUB – 12 / MASCULINO

KAUÊ RICCI VIEIRA SANTOS – 10° LUGAR 🏅

SUB – 14 / MASCULINO

IGOR TADASHI OSANAI MIAMOTO – 20° LUGAR

PEDRO MANOEL SIQUEIRA – 33° LUGAR

SUB – 16 / MASCULINO

DERCILIO SANTANA JUNIOR 25° LUGAR

SUB – 16 / FEMININO

MARIA GABRIELA BRENSIS 17° LUGAR

KEDMA CAROLINE RISSI FERTUNANI 11° LUGAR