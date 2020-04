Mandaguari descarta mais um caso suspeito de coronavírus

Através do setor de Epidemiologia, a Secretaria de Saúde do Município de Mandaguari divulgou uma ótima notícia. Foi descartado o quarto caso suspeito de coronavírus (Covid-19). Com isso, segundo as informações desta segunda-feira, 30 de março, apenas um casos permanece aguardando resultados dos exames.

O caso foi descartado depois do exame de contraprova – cujo teste deu negativo -, foi realizado no Laboratório Central do Paraná (Lacen). Até a semana passada Mandaguari tinha cinco casos suspeitos, mas quatro deles já foram descartados. O Caso que ainda está sendo investigado, continua aguardando os resultados de exames e contraprova, que deverão ser divulgados até o final desta semana.

Por outro lado, a Secretaria de Saúde mantém de maneira rigorosa o Plano de Contingência adotado na semana passada. As Unidades Básicas de Saúde, que possuem tendas para triagem de pacientes, estão atendendo da seguinte forma:

UBS BOA VISTA: responsável pelas receitas da UBS Centro e

UBS Boa Vista, vacinas em geral e atendimentos sem horário marcado mediante triagem;

UBS CENTRO: responsável pelos atendimentos de pacientes com sintomas respiratórios;

UBS VILA VITÓRIA: responsável pelas orientações aos pacientes, pacientes pertencentes a esta unidade será atendidos na UBS Boa Vista;

UBS JARDIM ESPLANADA: atendimento com clinico geral mediante triagem, consultas de pediatria no período da manhã, vacinas em geral, visitas domiciliares e curativos quando necessário;

UBS 5 CONJUNTOS: responsável por vacinas em geral, incluindo BCG, consultas sem horário marcado mediante triagem, visitas domiciliares, curativos quando necessário, responsável pelos atendimentos aos pacientes da UBS Jardim Progresso mediante triagem;

UBS JARDIM MORUMBI: responsável pelos atendimentos a gestantes de risco habitual, intermediário ou alto risco mediante triagem, consultas sem horário marcado mediante triagem, responsável pelas receitas da UBS Jardim Morumbi e

UBS Jardim Progresso;

UBS JARDIM PROGRESSO: responsável pelas orientações aos pacientes, pacientes pertencentes a esta unidade será atendidos na UBS 05 conjuntos, a receita dos pacientes pertencentes desta unidade será direcionados para renovação na UBS Jardim Morumbi.

CIRCULAÇÃO

Restringe-se a entrada de pacientes em todas as Unidades Básicas de Saúde, sendo admitido a entrada de cinco pacientes por vez, restringe-se a entrada de acompanhantes, exceto para os pacientes menores de dezesseis anos, e para maiores de 60 (sessenta) anos mediante comprovação de necessidade.

ELETIVOS

Estão suspensos pela portaria os atendimentos eletivos, realização de testes rápidos, coleta de preventivo, puericultura, excetos os casos de necessidade mediante triagem.