Mandaguari fecha bares e decreta toque de recolher

O prefeito Romualdo Batista anunciou medidas mais rígidas para o enfrentamento do coronavírus na cidade. Um novo decreto, com validade de sete dias a partir desta sexta-feira (18), estabelece o fechamento de bares e espaços públicos, novo horário de funcionamento para restaurantes, lanchonetes e lojas de conveniência, proibição de menores de 12 anos em supermercados e agências bancárias, fiscalização ostensiva e multas para quem realizar eventos sociais e implantação do toque de recolher.

A partir de amanhã fica terminantemente suspenso o funcionamento e atendimento de bares, assim como de locais de realização de eventos sociais (chácaras e salões), teatros, galerias de compras e obras de construção civil privadas com mais de 15 trabalhadores. Reuniões em residências ou chácaras com mais de dez pessoas devem ser denunciadas no Disk Denúncia: 98455-3828.

Restaurantes, lanchonetes, pesqueiros e estabelecimentos de entrega de produtos alimentícios prontos para o consumo poderão funcionar com atendimento ao público até as 18 horas apenas servindo a La carte ou prato feio. Após esse horário o funcionamento deve ser apenas por delivery, drive-thru e retirada no balcão até as 22 horas. O comércio funciona normalmente das 8h30 às 17h30 de segunda a sexta-feira e das 9 às 13 horas, aos sábados.

Disk cerveja, lojas de conveniência, inclusive as dos postos de combustíveis, pubs, lounges, tabacarias, boates e similares permanecem permitida a venda de produtos somente por delivery, drive-thru ou retirada no local sendo expressamente proibida a consumação dos produtos e a aglomeração de pessoas nas calçadas.

Batistão explica que as medidas são definidas por pessoas representantes de diversos segmentos que integram a Comissão de Enfrentamento ao Covid-19. “Os casos estão aumentando e precisamos ser mais enérgicos nas medidas. Onde recebemos mais denúncias de pessoas aglomeradas e sem máscaras são nos bares, por isso vamos fechar a partir desta sexta-feira esses locais por 7 dias. Vamos fiscalizar de maneira mais ostensiva a realização de churrascos nas residências e em chácaras, que estão proibidos. Não é o momento de fazer eventos, o momento é de nos resguardarmos e protegermos uns aos outros”, diz reforçando que novas medidas e mais rígidas poderão ser tomadas daqui a sete dias. “Supermercados, comércios, feiras, igrejas, academias e repartições públicas seguem como estão, pelo menos na próxima semana”.

TOQUE DE RECOLHER

A partir de segunda-feira, dia 22 de junho, será decretado o Toque de Recolher no município a partir das 22 horas até as 5 horas, diariamente. O decreto n° 271 determina multa de 5 Unidade Fiscal do Município (UFM), por pessoa que for flagrada pela fiscalização na rua depois das 22 horas.

Para fiscalizar e fazer valer o Toque de Recolher, o setor de fiscalização da Prefeitura contará com o apoio das polícias Militar e Civil que irão trabalhar em conjunto a partir de segunda-feira.

Trabalhadores dos estabelecimentos de saúde e segurança privada, trabalhadores das demais atividades consideradas essenciais que estiverem a caminho ou no retorno do trabalho, bem como quem estiver circulando para acessar ou prestar serviços na área da saúde, segurança, serviços públicos e serviços essenciais, estes, desde que comprovada a necessidade ou urgência não serão multados.

A secretária de Saúde, Deise Vernillo, ressaltou durante a coletiva de imprensa realizada na manhã desta quinta-feira, que a população não pode relaxar e deve evitar sair de casa. “Quem puder, por favor, fique em casa. E quem não puder que saia com máscaras, use o álcool em gel e não levem as crianças para a rua. Os casos tendem a aumentar. Estamos numa situação moderada e depende de cada um fazer sua parte e ajudar Mandaguari a passar por essa pandemia sem chegar ao nível extremo. Precisamos da união e compaixão de todos”.

De acordo com os dados da Secretaria de Saúde o vírus está circulante pela cidade, com casos positivos nas seguintes localidades: Centro, Esplanada, Boa Vista, Cristina, Oásis, Morumbi, Novo Horizonte, Delgado e Vila Vitória. Os pacientes são a maioria mulheres e a faixa etária predominante é entre 19 e 60 anos.

Assessoria PMM.