Mandaguari ganha mais um empreendimento na área de saúde

Nos últimos meses Mandaguari tem sido beneficiada com a vinda de clínicas e ambulatórios para melhorar o atendimento na área de saúde do município. Na manhã da sexta-feira, 20, foi inaugurado o centro Médico Especializado do Santa Rita Saúde. Recentemente o município foi beneficiado com a instalação do ambulatório do Hospital Metropolitano, de Sarandi.

O prefeito Romualdo Batista, que participou do evento ao lado de secretários e vereadores, afirmou que os indicadores de desenvolvimento do município foram determinantes para a vinda destes empreendimentos na área de saúde a Mandaguari.

Segundo o CEO da Athena Saúde e Multivida, controladoras do Santa Rita Saúde, Carlos Augusto Ferreira, a intenção é oferecer mais comodidade para quem vive no município.