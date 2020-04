Mandaguari já tem quase 200 casos de dengue

Eliminar os focos do Aedes aegypti é a melhor alternativa para diminuir os casos de dengue. Em Mandaguari, que no começo do estava com sinal verde, ou seja, com a proliferação sob controle, já entrou no vermelho, segundo boletim da Secretaria de Estado Da Saúde (Sesa), divulgado na terça-feira, 14 de abril. São 187 casos confirmados, com 229 notificações e outros 66 descartados.

Ainda de acordo com as autoridades do setor de Vigilância em Saúde, mais de 90% dos focos do mosquito estão nos quintais. “Esperávamos que, com i isolamento social, as pessoas procurassem cuidar dos quintais, mas bem todos têm esta consciência e por isso acabamos entrando em epidemia em poucos dias”, observa o diretor da Secretaria de Saúde do município, o veterinário Adriano Rodrigues Borges.

ORIENTAÇÃO

De acordo com a Agência Estadual de Notícias, órgão de comunicação do Governo do Paraná, o apoio técnico da Secretaria de Estado da Saúde passa pela orientação e capacitação dos agentes de endemias municipais e comunitários. A Escola de Saúde Pública do Paraná está lançando um curso de educação à distância para formar os profissionais que vão atuar nessa área.

Além disso, a orientação da secretaria é que a vigilância aos criadouros do mosquito continue mesmo com a reversão da epidemia. “Não pode relaxar depois. As epidemias estouram quando o mosquito está adulto, mas os ovos do Aedes duram um ano no ambiente. Por isso, é preciso eliminar constantemente os criadouros, mesmo no inverno, para que o mosquito não se desenvolva até a fase adulta”, explica o médico Enéias Cordeiro de Souza Filho, da Divisão de Doenças Transmitida por Vetor da Sesa.