Mandaguari libera abertura do comércio das 9 às 17 horas

A administração municipal de Mandaguari anuncia que a partir desta quarta-feira (22) o comércio da cidade poderá oferecer atendimento ao público das 9 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, e das 9 às 13 horas aos sábados. A decretação de situação de emergência permanece e todas as medidas de higiene e para evitar aglomeração de pessoas devem ser tomadas pelos comerciantes. Os serviços considerados essenciais poderão funcionar das 8 às 20 horas, de segunda a sábado.

A Prefeitura também retoma o atendimento normal ao público a partir desta quarta-feira, com equipe reduzida quando possível sem acarretar prejuízo aos munícipes. O uso de máscaras de proteção é obrigatório para o servidor municipal e funcionários do comércio e da indústria, e recomendável para toda a população que estiver circulando pelas ruas.

Aos domingos são permitidos apenas a abertura de farmácias, postos de combustíveis e no horário das 6 às 13 horas açougues e padarias.

Bares, restaurantes, lanchonetes, conveniências e estabelecimentos de entrega de produtos alimentícios pronto para o consumo permanecerão somente com atendimento via delivery ou drive-thru.

As feiras livres poderão acontecer a qualquer dia, mas não será permitida a montagem de barracas, podendo apenas haver montagem de bancas para a retirada dos produtos já embalados para retirada drive-thru.

Academias e centros de ginástica poderão realizar suas atividades em espaços públicos ou em áreas externas em grupos de máximo 5 pessoas.

SUSPENSOS

Seguindo o entendimento do governo do Estado, as aulas em CMEIs e escolas públicas e privadas seguem com o atendimento presencial suspenso.

As feiras livres, visitações aos parques, casa de cultura e atividades de ONGs e associações comunitárias não poderão ocorrer, assim como as reuniões de conselhos.

Seguem suspensos o funcionamento de casas noturnas, pubs, lougens, tabacarias, boates e similares, realização de eventos, reuniões em chácaras e salões comunitários, evitando assim aglomeração de pessoas e o contágio do Covid 19.

Cultos e atividades religiosas podem ser realizados desde que reúnam apenas 15 pessoas respeitando o distanciamento de 2 metros um dos outros.

O prefeito Romualdo Batista explica que todas as atividades serão fiscalizadas pela Prefeitura. “Estamos tomando as decisões acreditando no bom senso da população e que saiam de casa somente se for necessário. O perigo de contaminação existe e o coronavírus é transmitido facilmente. O que estamos fazendo é dar condições do comerciante sobreviver durante esse crise, mas se houver necessidade de suspender as atividades novamente para preservar nossa saúde, faremos”.

Confira o decreto no documento em anexo