Mandaguari recebe R$ 250 mil para combater o Corona

O deputado federal Sargento Fahur (PSD) e o deputado estadual Soldado Adriano José (PV) já depositaram na conta do município de Mandaguari, a quantia de R$ 250 mil, que deverão ser aplicados na Saúde Pública municipal.

Esse valor que já está à disposição da Prefeitura faz parte da emenda parlamentar do gabinete do Sargento Fahur, que deverá ser utilizado para o combate ao Corona Vírus (Covid-19), e foi intermediado pelo deputado estadual Adriano José, empresário Marcos Jovino, Márcia Vrenna e pelo presidente da Associação dos Moradores do Tancredo Neves e Vila Verde, Sidney Silva.

“Quero primeiramente agradecer ao Sargento Fahur, ao Soldado Adriano José que bravamente estão dando todo o suporte que o município de Mandaguari precisa. Estamos muito bem representados tanto em Curitiba com o Soldado Adriano José, quanto lá em Brasília com o Sargento Fahur. Esse dinheiro que chega, foi através do nosso pedido, e vai ajudar muito no combate ao Corona na cidade. Que a prefeitura possa usar da maneira correta”, comentou Chiquinho.

“Estamos buscando alternativas para cada vez mais ajudar Mandaguari, em todas as demandas que precisam. A Saúde de nossa gente é fundamental. Essa parceria do nosso gabinete, com o do Sargento Fahur, nos ajuda a entregar os melhores resultados para a nossa gente. Sou o vice-líder do Governo do Estado do Paraná, e não vamos medir esforços para ajudar essa cidade que representa muito”, disse o deputado Adriano José.

Fonte: Correio de Noticia.