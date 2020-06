Mandaguari registra 6º caso de coronavírus

A Secretaria de Saúde de Mandaguari comunica mais um caso positivo de Covid-19 na cidade. A paciente, de 23 anos, sem histórico de viagem e sem comorbidades, não apresentou sintomas e fez por conta própria exames em um laboratório particular habilitado pelo Ministério da Saúde. O resultado positivo foi confirmado no final da tarde. A mulher está em isolamento domiciliar recebendo todas as orientações do setor de Atenção Básica.

RESULTADOS NEGATIVOS

Os resultados dos funcionários do estabelecimento de ensino que teve dois casos de servidores positivos ficaram prontos. Três deram o resultado negativo e outros dois aguardam os resultados. Seguindo o protocolo da Saúde os testes são realizados apenas nas pessoas que tiveram contato direto comas funcionárias e apresentam sintomas.

Assessoria PMM.