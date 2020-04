Mandaguari segue recomendação estadual para aplicar testes de corona vírus

A Secretaria de Saúde de Mandaguari esclarece que segue as recomendações do Governo do Estado para realizar os testes laboratoriais de Covid-19. Por ser grande a demanda por exames, a orientação é fazer o teste apenas em pacientes com sinais de gravidade de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) internados. Os demais pacientes que apresentarem sintomas leves são orientados a permanecerem em isolamento domiciliar e avaliados e orientados pelos profissionais da secretaria.

Mandaguari, assim como outros municípios próximos, recebe os kits para coleta da 15ª Regional de Saúde de Maringá que repassou os novos critérios do Laboratório Central do Estado (Lacen) para testar amostras de pacientes com suspeitas de infecção pelo novo coronavírus somente em casos graves. A recomendação é válida desde o último dia 27 está sendo aplicada em pacientes internados no Hospital Cristo Rei de Mandaguari.

A secretária de Saúde, Deise Vernillo, explica que todos os casos suspeitos estão sendo monitorados pelos profissionais e que os kits para coleta são fornecidos pelo Estado. “São muitos os casos de síndrome gripal que podem ser confundidos com corona vírus. A falta de exames ocorre no mundo tudo, por isso a recomendação é que o teste seja aplicado somente em casos mais graves de pacientes já internados. Queremos tranquilizar a população, pedir que continue em isolamento o quando puder e nos ajude a manter o quadro da cidade que é de nenhum caso confirmado. Só podemos enfrentar essa doença com a união de todos, com responsabilidade em higiene e evitando aglomerações”.

A orientação para os demais pacientes que apresentarem quadro considerado leve (febre e pelo menos um dos sinais/sintomas respiratórios) ou pessoas que nos últimos 14 dias tiveram contato próximo com caso suspeito ou confirmado para COVID-19) serão avaliados e orientados pela unidade de saúde (PAM ou UBSs) a permanecerem em isolamento domiciliar e serão acompanhados pela unidade de saúde em domicilio.