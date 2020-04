Mandaguari tem 104 casos de dengue e o risco de epidemia é iminente

Pelo visto a combinação ficar em casa por causa do coronavírus e combater também a dengue, não está funcionando em Mandaguari. No último boletim da Secretaria de Saúde do Paraná, o município aparecia com 96 casos e estava com sinal verde (controlado), mas no boletim divulgado nesta sexta-feira, 31 de março, Mandaguari acendeu o sinal amarelo, com 131 notificações e 104 casos confirmados.

Segundo informação da Vigilância em Saúde local, para entrar em epidemia o município terá de ultrapassar a 106 casos, ou seja, de acordo os números da Secretaria de Saúde, Mandaguari está a dois casos para ser declarada epidemia de dengue. Isso dignifica que no próximo boletim, já deverá estar na lista dos municípios com o sinal vermelho.

Segundo boletim desta sexta-feira, doze pessoas morreram por dengue na última semana no estado. Desde agosto do ano passado, 69 pessoas morreram pela doença no Paraná, enquanto 177 cidades enfrentam epidemia da doença.

Atualmente, conforme o boletim, há 87.900 casos confirmados de dengue no Paraná. O número é 14,67% maior em relação ao último boletim, divulgado na semana passada. Além disso, há mais 204.807 notificações de dengue que estão sendo investigadas em 364 municípios.

ALERTA GERAL – Na situação de epidemia de dengue estão 177 cidades e em situação de alerta, estão 32. “Estamos em epidemia no Paraná e o combate ao mosquito transmissor deve ser constante; os números estaduais mostram que a dengue exige alerta diário para eliminação dos criadouros e a população deve estar atenta às medidas preventivas, pois 90% dos focos do Aedes aegypti estão nos domicílios”, afirma o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.