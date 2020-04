Mandaguari terá vacinação contra gripe nos Cinco Conjuntos e no Boa Vista

A Secretaria de Saúde do município de Mandaguari programou para esta quarta-feira, 8 de abril, a vacinação contra gripe nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de dois bairros da cidade: Cinco Conjuntos e Boa Vista. Nos dois locais a vacina estará à disposição a partir das 13h30.

Desta vez não será penas pelo sistema drive thru, aonde as pessoas são vacinadas dentro dos veículos. Entretanto, para quem não for de veículo até as duas unidades de saúde, é recomendado que respeitem o distanciamento de pelo menos um metro entre as pessoas, evitando assim a aglomeração no local.

De acordo com a secretaria, serão 300 pessoas vacinadas para cada local, já que foram disponibilizadas 600 doses pela 15ª Regional de Saúde de Maringá, sendo que o público alvo será mais uma vez os idosos acima de 60 anos de idade.