Mandaguari teve 6 novos casos de coronavírus nos últimos três dias

O Boletim do Covid-19 desta segunda-feira, dia 29 de junho, traz os dados atualizados do final de semana e desta segunda-feira. Nos últimos três dias (sábado, domingo e hoje), Mandaguari teve a confirmação de mais 6 casos de coronavírus chegando a marca de 60 positivados.

No sábado foi confirmado um caso, uma mulher de 34 anos. No domingo foram dois novos casos de dois homens, de 30 e 38 anos. Hoje, segunda-feira, tivemos três novas confirmações de pacientes com Covid-19, sendo uma mulher de 64 anos e dois homens, de 39 e 48 anos.

A Secretaria de Saúde solicita cuidado redobrado nesse período de disseminação do vírus que está circulando de forma espalhada pela cidade. Usar máscaras, higienizar bem as mãos, distanciamento social e evitar aglomeração são as formas de evitar o coronavírus.

