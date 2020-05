Mandaguariense morre em São Paulo por Covid 19

Faleceu em São Bernardo do Campo no ABC paulista o metalúrgico Adelino Pereira de Castro, 48 anos, ele foi ao hospital com tosse e gripe, não tinha nenhuma doença anterior, no hospital fizeram raio X, estava com pneumonia, foi entubado em uma semana seu quadro de saúde piorou, neste sábado dia 23 de maio, veio a óbito, segundo o exame médico, foi por Covid19.

Adelino é mandaguariense e foi para o Estado de São Paulo em meados de 1998, tinha acabado de se aposentar e tinha planos de voltar para Mandaguari.

Adelino deixa esposa, uma filha com 23, outra com 16, e um menino com 09 anos, devido a pandemia Adelino Pereira de Castro foi sepultado neste sábado em São Paulo.

Ele é irmão do radialista Celinho Junior.

Por Clésio Gonçalves.