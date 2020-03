Marcos Jovino comemora aniversário

Comemora aniversário, nesta sexta-feira (27), o empresário Marcos Jovino, conhecido como Marquinhos, uma das principais lideranças, mesmo sem nunca ter ocupado um cargo público, de Mandaguari e de toda a região.

Pré-candidato à prefeito de Mandaguari, Marquinhos tem o apoio de uma grande bancada de lideranças, deputados estaduais e federais, além de senadores, governador e presidente da república, além de uma grande parcela da população, e seu nome ganha destaque nos noticiários.

Casado com Fabiana Jovino, e pai de Marcos Filho e Maria Eduarda, é morador do Jardim Hawai, e sócio proprietário da AME Loteadora, e da MD Terraplanagem, gerando centenas de empregos diretos e indiretos em obras, e loteamentos espalhados por todo o Estado do Paraná.

Filho de José Jovino Filho e Cícera Maria dos Santos Jovino, Marquinhos nasceu e cresceu na Rua 11 do Jardim Progresso. Com uma infância humilde, ele aprendeu a trabalhar desde pequeno. “Sempre estive junto com a minha família, meus pais me deram uma excelente educação. Participamos ativamente da Igreja Assembleia de Deus, no Jardim Esplanada. Conheço todas as ruas, todos os bairros da cidade, e diversas famílias por todos os lados”, comentou o empresário.

Marquinhos começou a sua vida profissional vendendo tecidos e posteriormente medicamentos, e conta ainda que, em certa oportunidade, fez teste seletivo para trabalhar na Fiação Cocari, mas por um problema de saúde não pode aceitar o trabalho. “Estava muito feliz e animado, pois a Fiação é uma das fábricas mais querida e respeitada de Mandaguari. Fiz todos os testes, passei, porém quando fui começar a trabalhar, descobri que tinha alergia, e não pude continuar no emprego”, lamentou.

“Eu precisava trabalhar, queria aprender a fazer algo, para ajudar a minha família. Tinha uns amigos que na época vendiam veículos, e como eu tenho uma facilidade em vender, em negociar, procurei aprender. Comecei a vender um carro, uma moto, e foi indo. Foi passando o tempo, e muita gente queria comprar comigo, devido a seriedade do meu trabalho e da minha venda”, disse.

O tempo foi passando e os negócios precisava crescer. “Já estava casado. E as vendas de veículos estavam indo muito bem. Abri a minha própria loja, que muitos conheceram, localizada na Avenida Amazonas, do lado onde hoje é o Restaurante Ki-Delícia. Deus foi me abençoando, me dando uma família incrível, e me abençoando com clientes que sempre me procuravam e o negócio crescia a cada dia”.

Com a crise econômica que ocorreu mundialmente, em 2008, Marquinhos mudou de ramo. “Deixei a venda de carros, e parti para o ramo da construção. Ajudamos inúmeras famílias a ter o sonho da casa própria. Nosso trabalho exige seriedade, comprometimento e uma equipe preparada e confiante para dar sequência nos projetos. Hoje a minha empresa tem uma grande fatia da construção em Mandaguari, na região. Muitas pessoas nos procuram devido à qualidade final da obra e os prazos que cumprimos rigorosamente”, explicou o empresário.

Ao ser questionado sobre uma possível candidatura à prefeito de Mandaguari, Marquinhos é sincero em suas palavras. “Eu aprendi na Bíblia, que devemos ajudar os mais necessitados. Deus me abençoou, e os meus negócios prosperaram. No decorrer da minha trajetória, sempre busquei ajudar as pessoas que me procuram. Desde as igrejas, inclusive a católica, até os mais necessitados. Algo que sempre fiz, só que esse ano, como é ano eleitoral, não podemos mais ajudar. Sempre ajudei sem o intuito de cobrar nada depois, é apenas para ajudar, pois Deus sempre ajudou na minha vida”.

“Nunca quis ser candidato. Foi uma escolha do grupo. Não sou eu, mas é uma grande quantidade de pessoas que nos acompanham, me pediram para eu sair. Eu estou preparado, maduro, sei de todos os problemas que a cidade enfrenta e estou disposto à ajudar. Meu nome está à disposição, no período certo, vamos ter a convenção do nosso partido, e se for da vontade de Deus e dos meus correligionários, serei o candidato”, explicou Marquinhos.

O empresário é amigo pessoal do deputado estadual Tiago Amaral, no qual ajudou nas eleições de 2018, quando Marquinhos foi o coordenador da campanha, e garantiu mais de 5 mil votos à Amaral, e o feito repercutiu em toda a classe política, gerando admiração ao empresário. “Não fiz nada sozinho, repito. Temos um grupo, e trabalhamos nessa campanha, como eu trabalho com os meus negócios, falando a verdade. Buscamos conscientizar a população, e isso foi fundamental. Hoje temos o apoio tanto do Tiago, quanto do Do Carmo, Soldado Adriano José, Delegado Jacovós, Cobra Repórter, Tião Medeiros, Requião Filho [deputados estaduais], Sargento Fahur, Luiz Nishimori, Sergio Souza, Felipe Francischini, Stephanes Júnior [deputados federais] do governador Ratinho Júnior e seus secretários, os três senadores [Álvaro Dias, Professor Oriovisto e Flávio Arns], além de ministros e do próprio presidente da República, Jair Bolsonaro. É algo inédito em nossa cidade, e todos esses apoios estão sendo revertidos em verbas para o município”, finalizou o empresário.

Texto: Fernando Damas/ Correio de Noticias.