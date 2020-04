Marcos Jovino passa a presidência do PSB a Sergio Ferreira

O empresário e pré-candidato à prefeito de Mandaguari, Marcos Jovino, o Marquinhos, se filiou nesta terça-feira (31/3), no PSD, à convite do apresentador de TV Ratinho, e de seu filho, o governador do Estado do Paraná, Ratinho Júnior.

A ida de Marquinhos para o PSD contou com o apoio dos deputados federais Sargento Fahur e Stephanes Júnior.

Com a decisão, Marquinhos deixa o histórico partido PSB, no qual era presidente. Em seu lugar, o diretor da 81° Ciretran de Mandaguari, Sérgio Ferreira, assume a presidência do partido, ao seu lado o vereador Eron Barbiero na vice-presidência.

“É uma decisão muito importante. Contamos com o apoio de várias figuras importantes do Governo para que eu pudesse entrar no PSD. Coloco meu nome à disposição, por saber que estou preparado e por conhecer as dificuldades que o município enfrenta”, comentou o empresário.

“Fico feliz de estar como presidente do PSB em Mandaguari, partido do Deputado Estadual Tiago Amaral, e do vereador Eron Barbiero, os quais fizerem, e faz por Mandaguari” Comentou Sergio Ferreira.

Por Fernando Damas- Correio de Notícias.