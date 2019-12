Marcos Jovino se reúne com secretário de Segurança do Paraná

O empresário Marcos Jovino se reuniu durante a semana passada, com o secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná, coronel Rômulo Marinho Soares, em Curitiba. Durante a reunião, Marcos Roberto Jovino que é presidente do PSB local cobrou do secretário um olhar para o município.

“Nesses últimos anos, através das nossas cobranças, junto ao Governo do Estado, seja diretamente, seja através dos deputados que nos representam, conseguimos um aumento considerado no efetivo, seja na Polícia Militar, seja na Polícia Civil. Junto ao deputado Tiago Amaral conseguimos viaturas e outros benefícios para a nossa Segurança, porém cobramos do secretário, mais melhorias para Mandaguari. Nossa cidade fica em uma região estratégica, entre Maringá, Apucarana, Arapongas, Londrina e Vale do Ivaí, e infelizmente acontece alguns crimes”, comentou o empresário, durante a reunião com coronel Marinho.

“Precisamos de um número maior no efetivo, a cidade necessita de bater de frente com a criminalidade. Esse foi o nosso pedido ao secretário, que se mostrou muito solicito e se comprometeu em nos ajudar”, disse Jovino.

Por sua vez, coronel Marinho agradeceu ao empresário por toda a ajuda que ele faz pela Segurança Pública do Estado. “Precisamos de mais pessoas como o Marquinhos. Vamos vencer a criminalidade através da união de toda a sociedade”, destacou o secretário.

Por Fernando Damas.