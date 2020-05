Maringaense com Covid-19 teria participado de churrasco em Marumbi

O secretário de Saúde de Marumbi procurou a Policia Civil de Jandaia do Sul nesta quarta-feira (27), informando que um indivíduo, morador em Maringá, mesmo sabendo que estava com covid-19, participou de um churrasco na cidade de Marumbi, juntamente com outras 14 pessoas.

Segundo o delegado Dr. Gustavo, o indivíduo infringiu a previsão legal do artigo 268 (Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa) e será instaurado procedimento contra ele na delegacia.

A pena para este tipo de crime e detenção de um mês a um ano e multa.

Segundo uma pessoa que estava em tal evento, tratava-se de um almoço e essa pessoa com Covid não estava presente. Uma pessoa que estava no almoço foi quem teve contato que esse suspeito de covid-19 anteriormente.