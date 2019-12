Menor é apreendido com drogas no Boa Vista

Durante patrulhamento no Jardim Boa Vista, no final da tarde de terça-feira (17) a equipe Rocam visualizou um indivíduo que ao perceber a viatura dispensou algo dentro do quintal de uma residência.

Foi dada voz de abordagem, sendo constatado que o mesmo possui diversas passagens por tráfico. Durante buscas foi localizado os objetos que este dispensou, e se tratava de duas porções de substância análoga ao crack, embaladas prontas para a venda.

Ao ser questionado, o menor informou que iria entregar a droga para um usuário e ganharia a quantia de R$5,00, mas não quis informar com quem ele havia adquirido o entorpecente. Posteriormente a equipe deslocou a residência, onde realizou buscas em seu quarto, mas não localizou mais nenhum ilícito.