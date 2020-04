Ministério Público pede o fechamento do comércio de Apucarana

O Ministério Público do Paraná (MP-PR), impetrou nesta sexta-feira (17), uma ação civil pública pedindo fechamento do comércio de Apucarana, devido à pandemia do novo coronavírus. Na ação, o MP solicita a restituição do decreto nº115/2020 que determinou o fechamento dos segmentos considerados não essenciais, e que segundo os promotores, atende às diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) de forma satisfatória.

A ação também determina que o município se abstenha de autorizar o funcionamento das atividades não essenciais, enquanto durar o Estado de Emergência de Saúde Pública, decorrente da pandemia. No documento, o MP solicita que o município apresente, no prazo de 5 dias, plano estratégico detalhado, com cronograma e ações definidas, para ampliação do número de testes para detecção da Covid-19, com objetivo de mapear a disseminação do vírus na população do município.

As informações são do TnOnline